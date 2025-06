Rai | Benigni raddoppia si tratta per due show entro il 2025

Roberto Benigni, il celebre premio Oscar, si prepara a conquistare nuovamente le reti Rai con due show imperdibili entro il 2025. Dopo il successo di ‘Il sogno’ e l’intervento a ‘Cinque minuti’, l’attesa cresce per vedere il grande artista tornare in prima serata, portando il suo talento unico sul piccolo schermo. L'Italia si appresta a vivere due momenti di puro spettacolo, pronti a lasciare il segno nella storia della televisione pubblica.

Roma, 19 giu. (LaPresse) – Roberto Benigni è pronto a tornare sulle reti Rai dopo lo show ‘Il sogno’ e il più recente intervento a ‘Cinque minuti’. Secondo quanto apprende LaPresse sono in corso trattative per due eventi con protagonista il premio Oscar sulla tv pubblica che dovrebbero andare in scena entro la fine del 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it