Ragusa violenze davanti ai figli | allontanato da casa e braccialetto elettronico per un 32enne

Una triste vicenda scuote Ragusa: un uomo di 32 anni è stato allontanato dalla sua abitazione e dotato di braccialetto elettronico a causa di gravi maltrattamenti in famiglia, compresi episodi di violenza davanti ai figli. La tutela dei più vulnerabili è una priorità; la giustizia agisce per garantire un ambiente sicuro e protetto.

