Raggiunto l’accordo tra Ctp e sindacati

Un passo fondamentale per il futuro di CTP Taranto, che dimostra come il dialogo e la collaborazione possano portare a soluzioni vantaggiose per tutti. L’intesa, infatti, non solo rinnova il contratto integrativo, ma rappresenta anche un segnale positivo per il miglioramento continuo del servizio e il benessere dei dipendenti. Un risultato che rafforza l’impegno dell’azienda verso una mobilità più efficiente e sostenibile nel territorio ionico.

Ctp Taranto, azienda di trasporto pubblico locale che opera prevalentemente nella provincia ionica, ha raggiunto l'intesa con tutte le organizzazioni sindacali sul rinnovo del contratto integrativo di secondo livello, valido per il triennio 2025–2027. L'accordo, che disciplina il premio di risultato e introduce importanti misure per aumentare la produttività , l'efficienza e la sostenibilità economica dell'azienda, è stato firmato da: il vicepresidente Angelo Brisci e il direttore Giuseppe Murgolo per Ctp e dai segretari generali dei sindacati di categoria, Francesco Zotti (Filt Cgil), Cinzia Fumarola (Fit Cisl), Carmelo Sasso (Uil Trasporti) e Piero Greco (Faisa Cisal).

