Raggi e Veloccia litigano sul quartiere di Roma sud senza fogne e acqua potabile

Nel cuore di Roma Sud, tra i quartieri alle prese con problemi di fogne e acqua potabile, l’attenzione si accende sul futuro dell’ex zona abusiva di Trandafilo. Recentemente, a Trigoria, un’assemblea pubblica ha acceso i riflettori su una realtà dimenticata da troppo tempo, dove i residenti chiedono risposte concrete. La questione di questa area, tra speranze di recupero e ostacoli irrisolti, rimane al centro del dibattito cittadino, aprendo una sfida che coinvolge tutta la comunità.

Nei giorni scorsi si è tenuta a Trigoria un'assemblea pubblica per discutere le problematiche relative all'ex zona abusiva di Trandafilo, una delle circa 80 individuate ormai vent'anni fa e inserite nei piani di recupero da Roma Capitale. Le proteste di alcuni residenti, senza acqua potabile né.

