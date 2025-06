Ragazzo morto a Torremaggiore la Procura rilascia il nullaosta | domani i funerali

Una tragedia che ha sconvolto Torremaggiore, dove domani si terranno i funerali del 17enne vittima di una drammatica sparatoria. La Procura di Foggia ha rilasciato il nullaosta, segnando l'ultimo passo nell’indagine su un episodio che ha lasciato la comunità sgomenta. In un momento di grande dolore, amici e familiari si riuniscono per onorare la memoria di un giovane spezzato troppo presto, mentre si attendono ancora risposte sulle cause di questa tragica perdita.

Si svolgeranno domani pomeriggio, i funerali del 17enne di Torremaggiore deceduto lo scorso 14 giugno, al Policlinico di Foggia, dove era giunto in condizioni disperate, con una ferita da arma da fuoco alla testa. La Procura di Foggia, dopo aver espletato gli accertamenti del caso, compreso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Ragazzo morto a Torremaggiore, la Procura rilascia il nullaosta: domani i funerali

