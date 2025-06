Ragazzo ferito da un colpo esploso con una pistola a piumini | la denuncia in consiglio comunale

Un episodio inquietante scuote la tranquilla Aversa: un ragazzo è stato ferito da un colpo esploso con una pistola a piumini in via Michelangelo. La denuncia, portata alla luce dal consigliere comunale Dino Carratù durante il consiglio, solleva gravi interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione del territorio. Carratù, nel suo intervento sul rendiconto, ha chiesto maggiore attenzione alle forze dell’ordine per garantire un ambiente più sicuro per tutti.

