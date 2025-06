Ragazzina precipitata dal settimo piano a Piacenza l’ex le scrisse | La mia vendetta inizia adesso

Una tragedia sconvolge Piacenza: Aurora Tila, appena 13 anni, è precipitata dal settimo piano. Le indagini emergono tra messaggi inquietanti e minacce, rivelando un dramma che scuote la comunità. La Procura dei minori di Bologna ha raccolto prove che puntano dritte all’ex fidanzato di 15 anni, accusato di aver compiuto l’irreparabile. Il caso si avvia a svelare una dolorosa verità, mentre il dolore si fa strada tra le mura di questa piccola grande città.

Bologna, 19 giugno 2025 – “Il mio piano di vendetta inizia da ora, mercoledì 9 ottobre alle ore 2.50". E' questo uno dei tanti messaggi raccolti dalla Procura dei minori di Bologna contro l’ex fidanzatino di 15 anni ora accusato di avere ucciso Aurora Tila, appena 13 anni, facendola cadere dal terrazzo del palazzo dove viveva. Orrore a Piacenza: trovato un feto nel cestino dell’ospedale E’ sulla base di messaggi di questo tenore che la procura del Tribunale dei minori di Bologna ha chiesto e ottenuto dal giudice di contestare al ragazzino anche l'aggravante degli atti persecutori aggravati (dalle minore età della vittima). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzina precipitata dal settimo piano a Piacenza, l’ex le scrisse: “La mia vendetta inizia adesso”

