Ragazzina ciociara trovata priva di sensi in mare, salvata da due pescatori.

Brutta disavventura per una ragazzina ciociara che si trovava in vacanza sul litorale pontino. Nel tardo pomeriggio di ieri, 18 giugno, la ragazza di 12 anni è stata soccorsa in mare da due ragazzi che stavano pescando a Porto Badino vicino Terracina (Latina) e che appena hanno visto il corpo.