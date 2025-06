Rafael Nadal diventa marchese | Re Felipe assegna il titolo nobiliare

Rafael Nadal è ufficialmente diventato marchese su investitura di Re Felipe VI: il monarca, in occasione dell'undicesimo anniversario della sua ascesa al trono dopo l'abdicazione del padre, ha concesso una serie di titoli nobiliari per la prima volta nella storia del suo regno e tra i prescelti figura anche il formidabile ex tennista. Nello specifico il mancino iberico è stato investito Marchese di Llevant de Mallorca. Hanno ricevuto titoli nobiliari anche la paralimpica Teresa Perales (marchesa di Perales), la cantante Luz Casal (marchesa di Luz y Paz), il biochimico e biologo molecolare Carlos López Otín (marchese di Castillo de Lerés) e la fotografa Cristina García Rodero (marchese di Valle de Alcudia).