Rafa Marín al Villarreal | un milione di euro per il prestito Mundo Deportivo

Rafa Marín, giovane talento spagnolo, potrebbe presto vestire la maglia del Villarreal grazie a un ingente investimento di un milione di euro per il prestito. Mundo Deportivo svela come il club giallo stia rafforzando la rosa per competere ai massimi livelli, dalla Liga alla Champions League. Per ora, i tifosi del Villarreal attendono con entusiasmo questa importante mossa di mercato, che potrebbe segnare una svolta decisiva nella loro stagione.

Aumentano le probabilità che Rafa Marín diventi un giocatore del Villarreal. Mundo Deportivo scrive sulla situazione del club spagnolo: « Il Villarreal sta intensificando i suoi sforzi per costruire una squadra competitiva con cui competere non solo nella Liga, ma anche per la sua celebre partecipazione alla Champions League e per il premio per il quinto posto ottenuto nell'ultima stagione di campionato. E per ora i tifosi del club "giallo" possono essere emozionati e felici, perché dopo essersi assicurati l'ingaggio di Moleiro, uno dei giocatori più richiesti del calcio nazionale e internazionale, ora sono molto vicini a finalizzare l'arrivo di un altro Under 21 dalle grandi potenzialità ».

