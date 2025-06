Radiofreccia e Rtl 102.5 tutto pronto per Ligabue e La notte di certe notti a Campovolo

Dal radio truck, con la voce di Matteo, vivrete un’anticipazione esclusiva, emozioni in diretta e interviste speciali, rendendo ogni momento ancora più memorabile. Preparatevi a immergervi nella magia di Ligabue e delle notti di certe notti a Campovolo, perché questa sarà un’esperienza che resterà nel cuore di tutti i fan!

Il 20 e il 21 giugno, Radiofreccia e RTL 102.5 saranno a Campovolo con il radio truck posizionato sulla LIGASTREET. RTL 102.5 sarà in diretta dalle 15:00 alle 17:00 con "The Flight", e dalle 17:00 alle 18:00, Radiofreccia sarà on-air con "Terra di Nessuno". Questo spazio sarà un vero e proprio punto di riferimento e intrattenimento per tutti i fan che si preparano a vivere un concerto indimenticabile. Dal radio truck, con la voce di Matteo Campese, le due emittenti animeranno l'evento con attività sia in onda che fuori onda, coinvolgendo il pubblico e rendendo "La notte di Certe Notti" ancora più speciale.

