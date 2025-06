Radio24-IlSole24OreTV | il Gruppo 24 ORE sbarca sul digitale terrestre con il canale 246

Il Gruppo 24 ORE rivoluziona il modo di vivere l'informazione con il lancio di Radio24-IlSole24OreTV sul digitale terrestre, unendo giornalismo di qualità a contenuti innovativi. In occasione del 160° anniversario, questa novità rappresenta un passo fondamentale verso un futuro digitale più accessibile e completo, consolidando la leadership italiani nell’informazione multimediale. Un momento che cambierà per sempre il panorama mediatico nazionale.

In occasione del 160° anniversario del quotidiano il Gruppo 24 ORE sbarca in TV: nasce il canale Radio24-IlSole24OreTV che debutterà ufficialmente il 24 giugno 2025 sul canale 246 del digitale terrestre. Questo evento segna un momento storico per il Gruppo che diventa così il primo polo editoriale italiano a detenere una piattaforma multimediale di informazione completa

