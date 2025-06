Radio Roma la prima radio-tv della capitale e del Lazio compie 50 anni | il futuro parte dal territorio

Negli anni ha saputo trasformarsi, passando da semplice emittente locale a un vero e proprio punto di riferimento per l’intera comunità romana e del Lazio. Con 50 anni di storia alle spalle,Radio Roma dimostra che il futuro parte dal territorio, innovando e coinvolgendo ogni giorno ascoltatori e telespettatori in un viaggio tra tradizione e modernità. È il momento di scoprire come questa storica realtà continua a plasmare il panorama mediatico della capitale.

Cinquant'anni sono tanti, soprattutto per una radio locale. Ma Radio Roma non è più solo questo. Nata nel 1975, prima emittente libera della Capitale, oggi è un network multimediale con una struttura solida e articolata che integra radio, televisione, digitale offrendo intrattenimento, informazione e attualità grazie a una presenza capillare sul territorio e all'interazione con gli spettatori. Negli anni ha saputo trasformarsi, passando da semplice stazione radiofonica a hub di contenuti. I numeri lo confermano: 200mila ascoltatori quotidiani, un milione di utenti online, tre canali televisivi, una piattaforma digitale e un'app in grado di veicolare tutto.

