Radio Libertà hackerata spuntano messaggi ProPal durante la diretta | ' ' Li salutiamo tanto' '

Un episodio inquietante che ha interrotto bruscamente la normalità, lasciando gli ascoltatori e gli operatori senza parole. Durante la diretta di giovedì mattina, Radio Libertà è stata hackerata, con messaggi non autorizzati comparsi in sovrimpressione, esprimendo richieste di cessate il fuoco e auguri per il Pride. Un attacco che mette in discussione la sicurezza e l’indipendenza dell’emittente, sollevando importanti questioni sulla libertà di comunicazione e sulla tutela delle piattaforme radiofoniche.

Giovedi mattina, durante una diretta su Radio Libertà, sono apparsi messaggi non autorizzati in sovrimpressione, al posto delle normali notizie d'agenzia. I testi, inseriti da ignoti, recitavano: “Chiediamo il cessate il fuoco immediato e la liberazione della Palestina e dell'Iran, free Palestine”, e “Radio Libertà augura a tutti buon Pride, perché nessun partito politico può dettare chi siete o che cosa fate”. Secondo l'emittente, si è trattato di un attacco informatico che ha modificato il codice del sistema di scorrimento delle news. I tecnici hanno ripristinato la situazione in breve tempo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Radio Libertà hackerata, spuntano messaggi ProPal durante la diretta: ''Li salutiamo tanto''

In questa notizia si parla di: radio - libertà - messaggi - durante

Il bel messaggio di @antonellovenditti.official per i maturandi 2025 ? #radiokisskissitalia #antonellovenditti #maturità2025 Vai su Facebook

Senza la radio è difficile stare; Eccidio di Salussola, Mattarella scrive al sindaco: “Libertà, democrazia, pace, mete a cui ambire”; Urbi et Orbi, il Papa: no alla corsa al riarmo, mai più echi di morte.