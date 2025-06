rachel brosnahan afferma che gli attori devono smetterla di lamentarsi dei loro film sui supereroi

Rachel Brosnahan, futura Lois Lane nel nuovo Superman di James Gunn, si schiera contro le lamentele degli attori sui film di supereroi. Durante un’intervista con Amanda Seyfried, ha sottolineato quanto sia ingiusto criticare un progetto solo perché il risultato finale non soddisfa le aspettative. La sua posizione invita a riflettere sul rispetto e sulla coerenza nel mondo dello spettacolo, ricordando che ogni interpretazione merita di essere vissuta senza pregiudizi.

Rachel Brosnahan debutterĂ quest’estate nei panni di Lois Lane in un cinecomics, Superman di James Gunn, e non ha intenzione di criticare l’esperienza, a prescindere dal successo finale del film. In un’intervista con Amanda Seyfried per la rivista Interview, Brosnahan ha criticato gli attori che recitano in film di successo sui supereroi, per poi stroncarli quando il risultato non è quello sperato. “ Non capisco perchĂ© la gente dica di sì a un progetto solo per poi voltarsi e lamentarsi “, ha detto Brosnahan. “ Guardate, non voglio criticare gli altri attori, ma c’è stato un momento in cui era figo non amare i film sui supereroi e ripensare a progetti come questo e sminuirli. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it