Racconti di Sicilia | in Vicolo San Carlo la mostra fotografica del giornalista Giovanni Franco

Immergiti tra i suggestivi scorci di Sicilia occidentale con "Volti e Natura", la mostra fotografica del giornalista Giovanni Franco. Attraverso immagini che catturano l’essenza di un territorio ricco di arte, cultura e tradizioni, questa esposizione ti trasporterà in un viaggio emozionale nel cuore della Sicilia. Venerdì 20 giugno alle ore 19, in Vicolo San Carlo a Palermo, scopri come la bellezza locale si rivela attraverso l’obiettivo di Franco, un racconto visivo da non perdere per appassionati e curiosi.

Volti e natura: va in scena il territorio ricco di arte e cultura di una parte della Sicilia occidentale raccontato con le foto scattate dal giornalista Giovanni Franco ed esposte in una mostra che si inaugura venerdì 20 giugno alle ore 19 in Vicolo San Carlo a Palermo per la rassegna "Giusto in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Racconti di Sicilia": in Vicolo San Carlo la mostra fotografica del giornalista Giovanni Franco

"Racconti di Sicilia": in Vicolo San Carlo la mostra fotografica del giornalista Giovanni Franco - Per l’occasione viene presentato “Busiate”, un libro edito dalla casa editrice Libridine diretta da Francesco Sferlazzo che in 220 pagine ospita 170 fotografie attraverso i “sentieri trapanesi”. Come scrive palermotoday.it

