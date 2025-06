Raccolta rifiuti ma con impatto sociale | ogni euro speso ne genera fino al doppio

Il cuore della sostenibilità si combina con l’impegno sociale: investire nella raccolta rifiuti affidata a cooperative sociali non solo tutela l’ambiente, ma moltiplica il valore per la comunità. Ogni euro speso genera fino a 2,36 euro di ritorno sociale, dimostrando che una gestione responsabile può fare la differenza. Questa sinergia tra ecologia e impegno sociale rappresenta un modello vincente per un futuro più sostenibile e solidale, capace di trasformare le sfide in opportunità concrete.

Arezzo, 19 giugno 2025 – Ogni euro investito nei servizi di igiene ambientale affidati a cooperative sociali genera un ritorno sociale tra 1,81 e 2,36 euro. È quanto emerge dai risultati presentati oggi a Siena, nel corso del convegno “Cooperazione sociale e servizi ambientali: valore per il territorio e per le comunità”, promosso da Sei Toscana – Gruppo Iren insieme al Consorzio COOB, con la partecipazione di Legacoop Toscana. Il cuore dell’evento è stato la presentazione del primo framework sperimentale di valutazione dell’impatto sociale (SROI), applicato ai servizi svolti dalle cooperative Betadue e Melograno nei Comuni di Terranuova Bracciolini e Follonica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Raccolta rifiuti, ma con impatto sociale: ogni euro speso ne genera fino al doppio

