Raccolta rifiuti a Sezze un sondaggio per capire le reali esigenze dei cittadini

Raccogliere opinioni per migliorare il servizio di raccolta rifiuti a Sezze è fondamentale per rispondere alle esigenze di tutti. Con la chiusura della distribuzione dei nuovi kit di mastelli, Servizi Pubblici Locali Sezze invita i cittadini a partecipare a un sondaggio online: un modo semplice per ascoltare le vostre voci e rendere la gestione dei rifiuti più efficiente e sostenibile. La vostra opinione può fare la differenza!

Con la chiusura della campagna di distribuzione dei nuovi kit di mastelli su tutto il territorio comunale, la Servizi Pubblici Locali Sezze lancia una nuova iniziativa rivolta ai cittadini: un sondaggio online per valutare l'efficacia e il gradimento del servizio. L'obiettivo è semplice ma.

