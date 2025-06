Questo video non riprende un bombardamento iraniano su Haifa

In un’epoca di informazioni sovrabbondanti, distinguere i fatti dalle fake news diventa essenziale. Recentemente, sui social si sono diffusi video falsi riguardanti i conflitti tra Israele e Iran, incluso un’immagine che si presenta come un bombardamento su Haifa. Tuttavia, questa clip è datata e non mostra l’attuale realtà. Ecco perché è fondamentale verificare le fonti e affidarsi a informazioni accurate per comprendere meglio gli eventi in corso.

Nel corso dei recenti bombardamenti tra Israele e Iran, stanno circolando diversi video falsi. Oltre a quello generato con l’Intelligenza Artificiale, spacciato per le riprese dell’ aeroporto di Tel Aviv distrutto dai missili iraniani, circola anche un video che mostrerebbe un bombardamento contro la città di Haifa. In realtà, la clip è datata e riguarda un’altra zona di Israele. Per chi ha fretta. La scena risulta circolare almeno dal mese di ottobre 2024.. La città ripresa non è Haifa, ma Tel Aviv.. Analisi. Il video viene condiviso sostenendo che sia attuale e che mostri la città di Haifa: Haifa sotto massiccio attacco missilistico. 🔗 Leggi su Open.online

