Questo video non mostra Tel Aviv dopo l’impatto di un missile balistico a combustibile solido iraniano

In un'epoca in cui le notizie false si diffondono rapidamente, è fondamentale distinguere tra realtà e finzione. Circola un video che mostra Tel Aviv dopo un presunto attacco missilistico iraniano, ma prove e analisi suggeriscono che si tratti di un’immagine generata dall’Intelligenza Artificiale e non di una vera devastazione. La disinformazione può influenzare opinioni e decisioni; scopriamo insieme come riconoscerla e difenderci.

Circola un video che mostrerebbe «Tel Aviv dopo l’impatto di un missile balistico a combustibile solido iraniano». La presunta fonte sarebbe un canale Telegram iraniano, ma non c’è alcuna traccia della pubblicazione. Sembra, infatti, che il video sia stato rimosso poiché datato e, soprattutto, generato tramite Intelligenza Artificiale. Per chi ha fretta. Non risulta tale livello di distruzione nella città israeliana di Tel Aviv.. La clip circola dal 28 maggio 2025 e non può riguardare i recenti bombardamenti.. La fonte originale è un account TikTok che ha diffuso diversi video falsi generati con l’AI. 🔗 Leggi su Open.online

