Questi chiudono Nuovi palinsesti la scure della Rai | Agorà weekend è un caso

In casa Rai si respira un’aria di grande tensione mentre si avvicinano i nuovi palinsesti 2025/2026, ufficializzati il 27 giugno. La scure che si abbatterà su alcuni programmi, anche quelli dal buon seguito, ha scatenato reazioni e controversie interne. Quali sono i motivi di questa drastica riorganizzazione? Scopriamo insieme cosa si cela dietro le decisioni che potrebbero cambiare il volto della televisione pubblica italiana.

In casa Rai si respira un clima di grande tensione e incertezza. Mentre i palinsesti per la stagione 20252026 sono ormai alle porte e verranno ufficializzati venerdì 27 giugno, è emerso un tema scottante che coinvolge non solo gli ascolti, ma anche scelte editoriali che stanno suscitando forti reazioni interne. Il nodo principale? La chiusura di diversi programmi, alcuni dei quali sembravano invece avere un buon seguito. Ma quali sono i motivi alla base di queste decisioni e quali ripercussioni rischiano di avere sull’identità stessa del servizio pubblico? Leggi anche: Il Gruppo 24 Ore sbarca in tv: nasce Radio24-IlSole24OreTV sul canale 246 Leggi anche: Pino Insegno raddoppia in Rai: il nuovo show in prima serata Palinsesti Rai e ascolti bassi: la linea dura su programmi sotto il 3%. 🔗 Leggi su Tvzap.it