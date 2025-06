Questa sera Sondrio Estate racconta l' America in musica

Questa sera, Sondrio Estate propone un viaggio coinvolgente tra le note e le tradizioni dell’America in musica. La seconda serata promette emozioni, con mercatini nel cuore del centro storico e locali che accendono gli happy hour, creando un’atmosfera unica sotto le stelle. Preparati a lasciarti conquistare da un’esperienza indimenticabile, dove cultura, sapori e musica si fondono in un’unica, magica serata. Non perdere l’appuntamento!

Seconda serata di Sondrio Estate e programma intenso per la manifestazione promossa dall'amministrazione comunale del capoluogo con il sostegno di Unione commercio e alcuni sponsor. Il centro storico cittadino verrà animato dai mercatini, mentre i locali pubblici proporranno happy hour e menù.

