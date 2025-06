Questa è una rapina | due banditi all' assalto della farmacia di Postioma e del Toys

Un pomeriggio di paura a Postioma: due banditi, travisati e armati, hanno assaltato la farmacia "Silvestri" alle 14.45 di oggi, sorprendendo il solo titolare presente. La rapina, avvenuta nell’angolo tra via Chiesa e la Feltrina, ha scosso la comunità locale, che ora si chiede come intervenire per garantire maggiore sicurezza. Ma cosa succederà ora?

Rapinata nel primo pomeriggio di oggi, 19 giugno, intorno alle 14.45, la farmacia "Silvestri" di Postioma di Paese, all'angolo tra via Chiesa e la Feltrina. Ad entrate in azione due banditi, entrambi con il volto travisato da caschi da motociclista. In quel momento era presente solo il titolare.

