Quello è un feto Scoperta spaventosa in Italia proprio in quel punto | il ritrovamento agghiacciante

Un ritrovamento che ha sconvolto l’intera comunità di Piacenza: un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti all’interno dei bagni pubblici del pronto soccorso. La scoperta agghiacciante, fatta da un’addetta alle pulizie, ha suscitato sgomento tra il personale sanitario e i presenti. Un evento che solleva profonde riflessioni sul valore della vita e sulla sensibilità sociale...

Una scena sconvolgente ha scosso il personale sanitario e i presenti all' ospedale di Piacenza. Nella mattinata di oggi, un feto è stato ritrovato in un cestino dei rifiuti all'interno dei bagni pubblici del pronto soccorso, accanto all'ingresso riservato alle barelle. A dare l'allarme è stata un'addetta alle pulizie, che ha notato delle macchie di sangue fuori dalla norma e ha poi scoperto, tra i rifiuti, il sacchetto contenente il piccolo corpo. L'allerta è scattata attorno alle 6.30 del mattino. I carabinieri del Nucleo investigativo sono immediatamente intervenuti sul posto, avviando i rilievi scientifici e ascoltando i primi testimoni presenti nell'area.

