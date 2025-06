Quel che resta della tv di stato iraniana distrutta dai rai israeliani

Un attacco sorprendente scuote Teheran: i danni alla televisione di Stato iraniana, causati da un'azione israeliana durante una trasmissione in diretta, sollevano gravi questioni internazionali. L'Iran denuncia un "crimine di guerra" e chiede l'intervento del Consiglio di Sicurezza ONU. In un mondo in costante tensione, questa vicenda mette in luce come i conflitti possano colpire anche i simboli della comunicazione e della sovranità nazionale. La comunità internazionale è chiamata a rispondere.

Milano, 19 giu. (askanews) - In queste immagini i danni causati all'edificio della Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran (IRIB), colpito da un attacco israeliano il 16 giugno durante una trasmissione in diretta. L'Iran ha condannato l'attacco israeliano alla sede della televisione di Stato a Teheran definendolo un "crimine di guerra" e ha chiesto al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite di intervenire.

