Quattro furti in una notte tra Noceto e Fontanellato | denunciato 25enne straniero

Una notte intensa tra Noceto e Fontanellato, segnata da quattro furti messi a segno in rapida successione. La svolta arriva grazie all’impegno dei Carabinieri di Colorno, che hanno individuato e denunciato un 25enne straniero ritenuto responsabile degli episodi. L'azione investigativa, complessa e meticolosa, ha portato alla luce un quadro chiaro delle responsabilità . Scopriamo insieme i dettagli di questa vicenda che ha scosso la comunità locale.

Nei giorni scorsi, al termine di una complessa attività investigativa, i carabinieri di Colorno hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 25enne straniero. A seguito di accertamenti e verifiche, l'uomo è ritenuto il presunto responsabile di tre furti consumati e uno tentato ai. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Quattro furti in una notte tra Noceto e Fontanellato: denunciato 25enne straniero

In questa notizia si parla di: furti - denunciato - 25enne - straniero

Amorosi: Scoperto e denunciato l’autore di una serie di furti in esercizi commerciali - Ad Amorosi, i Carabinieri hanno scoperto e denunciato un uomo originario del napoletano, già noto alle forze dell'ordine, come presunto autore di una serie di furti notturni in esercizi commerciali nel centro.

Continuano le azioni delle Forze dell’ordine per contrastare l’odioso fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane. A Siena la Polizia di Stato ha arrestato un 25enne, responsabile di aver messo a segno diversi raggiri. Sequestrati gioielli e preziosi in oro, Vai su Facebook

Denunciato l'autore di 4 furti in farmacie e negozi di Fontanellato e Noceto -; Preso il ladro di farmacie e ristoranti a Fontanellato e Noceto, 4 colpi tutti in una notte: 25enne straniero denunciato; Specialista nel furto su auto di lusso.

Preso il ladro di farmacie e ristoranti a Fontanellato e Noceto, 4 colpi tutti in una notte: 25enne straniero denunciato - Gli ignoti autori dei reati sono riusciti ad asportare generi alimentari, denaro contante ed uno smartphone sottratto alla farmacia di Fontanellato, causando un danno complessivo stimato in circa ... Secondo gazzettadiparma.it

Furto sul treno, ladro "viaggiatore" incastrato dalle telecamere: 25enne denunciato - I carabinieri di Parma Centro hanno denunciato un 25enne straniero, ritenuto il presunto responsabile di furto aggravato. Segnala gazzettadiparma.it