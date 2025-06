Quattro anni a ultrà Milan ex bodyguard di Fedez

Nel cuore pulsante di Milano, tra tifoserie appassionate e vicende giudiziarie, emerge la storia di Christian Rosiello, ex bodyguard di Fedez e ultrà milanista. Condannato a quattro anni, il suo caso si intreccia con le delicate dinamiche delle curve di San Siro, portando alla luce un capitolo complesso e controverso. Una vicenda che scuote l’ambiente calcistico e non solo, lasciando aperte molte domande sul mondo degli ultrà e delle tifoserie organizzate.

Christian Rosiello, ultrà milanista ed ex bodyguard di Fedez (non indagato), è stato condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione nel secondo processo abbreviato, con al centro l'accusa di associazione per delinquere, scaturito dalla maxi inchiesta della Procura di Milano, di Polizia e Gdf sulle curve di San Siro. Lo ha deciso la sesta penale, condannando anche a 5 anni e 6 mesi Francesco Lucci, fratello dell'ex leader della Curva Sud rossonera Luca, e a 3 anni e 8 mesi Riccardo Bonissi. Le nuove condanne arrivano dopo quelle di due giorni fa per capi e sodali della Sud milanista e della Nord interista.

Il pm della Dda di Milano Paolo Storari ha chiesto 10 anni di reclusione per Luca Lucci, storico capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere finalizzata ad aggressioni

