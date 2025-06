Quarant' anni da Self control | il tuor di Raf fa tappa nel Brindisino

Quarant’anni di musica e passione: il tour di Raf, simbolo di un’epoca, fa tappa nel brindisino con un evento imperdibile. Il Ceglie Summer Festival si prepara a illuminare la Valle d’Itria, e l’anteprima dell’edizione 2025 promette emozioni indimenticabili. Martedì 8 luglio, in Piazza Plebiscito, la musica di Raf si intreccerà con le note di questa magica estate, regalando al pubblico un’esperienza da non perdere...

CEGLIE MESSAPICA - Si alza il sipario sulla nuova edizione del Ceglie Summer Festival, la kermesse musicale che ogni estate accende il cuore della Valle d’Itria. L’anteprima dell’edizione 2025 è fissata per martedì 8 luglio alle ore 21.00 in Piazza Plebiscito, e vedrà salire sul palco un ospite. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Quarant'anni da "Self control": il tuor di Raf fa tappa nel Brindisino

