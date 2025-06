quantum computing debutta a milano un etf specifico

Il quantum computing sta rivoluzionando il mondo della tecnologia, aprendo nuove frontiere per gli investitori in cerca di opportunità innovative. Milano si prepara a fare da palcoscenico a un ETF dedicato esclusivamente a questa promettente area, che promette di cambiare radicalmente il nostro modo di affrontare problemi complessi. Ma di cosa si tratta esattamente? Scopriamolo insieme, perché il futuro è già iniziato.

Nel settore tecnologico, al momento il quantum computing merita l’attenzione di investitori alla ricerca di aree inedite della tecnologia su cui reperire valore in Borsa per i prossimi anni. Proprio al quantum computing è dedicato un articolo del 19 giugno 2025 di Lorenzo Raffo su LombardReport.com. Partiamo cercando di conoscere meglio quest’area della tecnologia. Quantum computing, di cosa si tratta? “È uno strumento informatico – scrive Lorenzo Raffo su LombardReport.com – che utilizza tecnologie specializzate, tra cui hardware e algoritmi, capaci di sfruttare la meccanica quantistica, allo scopo di appianare problemi complessi che i computer o i supercomputer classici non possono risolvere o non possono risolvere abbastanza rapidamente. 🔗 Leggi su It.insideover.com