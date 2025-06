Quanto pesano sullo stipendio le multe per eccesso di velocità Italia fra le più care d’Europa

Le multe per eccesso di velocità sono un peso crescente sui portafogli degli automobilisti italiani, collocandosi tra le più salate d'Europa. Ma quanto incidono realmente sullo stipendio? Un’indagine di carVertical svela come queste sanzioni, spesso imprevedibili e salate, rappresentino una vera e propria spina nel fianco dei guidatori italiani, influenzando non solo il budget, ma anche la loro tranquillità quotidiana. Scopriamo insieme il loro impatto reale.

Roma, 19 giugno 2025 – È da sempre l'infrazione al codice stradale più odiata dagli italiani, il superamento dei limiti di velocità, che fa scattare una multa il cui importo, in base alla velocità rilevata, può essere molto elevato. Un’indagine di carVertical, società che raccoglie dati relativi al settore automotive, fa il punto sul modo in cui variano le sanzioni per eccesso di velocità nei vari Paesi europei. Uno dei risultati più evidenti dell’indagine riguarda l’Italia. Nel nostro Paese, infatti, le multe per eccesso di velocità sono tra le più onerose in rapporto al reddito e arrivano fino a circa il 10% dello stipendio medio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Quanto pesano sullo stipendio le multe per eccesso di velocità. Italia fra le più care d’Europa

