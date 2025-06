Quanto pesa Mario Adinolfi e quanti chili ha perso all'Isola | la sua reazione quando ha scoperto quanto è dimagrito

Mario Adinolfi, protagonista de L’Isola dei Famosi 2025, sta sorprendendo tutti con il suo percorso di trasformazione fisica. La sua determinazione si riflette non solo nel volto più disteso, ma anche nel peso che sta lentamente abbandonando. Quando Veronica Gentili gli ha comunicato quanto ha perso, la sua reazione è stata sincera e carica di emozione, dimostrando che ogni sacrificio vale la pena. Scopriamo insieme quanto peso ha eliminato e come questa esperienza sta cambiando lui e il suo approccio alla vita.

Mario Adinolfi continua a dimagrire. All'Isola dei famosi 2025, il naufrago si sta impegnando a recuperare in parte la forma fisica. Veronica Gentili gli ha annunciato in diretta quanti chili ha perso.