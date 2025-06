Quanto costa non pagare il Canone Rai l’esenzione al 50% ha un prezzo | come disattivare l’antenna

Il Canone Rai rappresenta una spesa annuale inevitabile per molte famiglie italiane, ma esistono opportunità per risparmiare grazie alle esenzioni. Conoscere le modalità per ottenere la riduzione del 50% o disattivare l’antenna può fare la differenza nel bilancio familiare. Scopri come funziona il processo, quali requisiti rispettare e le scadenze da ricordare, perché in Italia, la legge permette di scegliere con consapevolezza.

Tra le cose certe nella vita c'è il Canone Rai. Quest'anno costa 90 euro annui ed è dovuto da ogni famiglia che possiede un televisore o un apparecchio atto a ricevere i canali televisivi. Esiste però la possibilità di ottenere un' esenzione parziale dal canone, a patto di rispettare requisiti stringenti e scadenze precise. Entro il 30 giugno 2025 si può infatti presentare una dichiarazione all'Agenzia delle Entrate per non pagare il secondo semestre dell'anno. Questa esonero al 50% ha però un "prezzo": per poterne beneficiare non basta smettere di guardare i canali tv tradizionali, ma occorre eliminare ogni possibilità tecnica di ricezione del segnale.

