Quanto costa l’energia? l’incontro in via dell’Astronomia

Sei curioso di scoprire quanto davvero costa l’energia in Italia e in Europa? L’evento del 24 giugno presso Confindustria Roma promette un approfondimento cruciale sul futuro energetico del nostro continente, con esperti di livello e rappresentanti istituzionali pronti a condividere dati, analisi e prospettive. Non perdere questa occasione per capire le dinamiche che influenzano il costo dell’energia e come esse possano plasmare il nostro domani.

Roma, 19 Giugno 2025 – Si terrà martedì 24 giugno alle ore 10:00, presso la sala Pinifarina di Confindustria in via dell’Astronomia 30, un importante incontro dedicato al tema del costo dell’energia in Italia e in Europa. L’evento, organizzato dal gruppo ECR, vedrà la partecipazione di esperti del settore energetico e rappresentanti istituzionali. Relatori di Spicco. L’incontro sarà aperto da Lucia Leonessi, Direttore Generale di Cisambiente e Confindustria, che fornirà un’analisi approfondita della situazione attuale del mercato energetico. Seguirà l’intervento di Mauro Porcelli, autorevole esperto del settore e autore del report. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

