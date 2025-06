Quanto bisogna arricchire l'uranio prima di avere un bomba nucleare

L'arricchimento dell'uranio rappresenta un passaggio cruciale nel percorso verso la creazione di un'arma nucleare, poiché aumenta la concentrazione dell'isotopo fissile U-235. La quantità necessaria varia in base alle tecnologie impiegate e agli obiettivi strategici delle nazioni coinvolte. Questo processo, al centro del complesso dibattito internazionale, influisce direttamente sulla stabilità globale. Ma quanto bisogna arricchire l'uranio prima di poter realizzare una bomba? Scopriamolo insieme.

L'arricchimento dell'uranio è il processo attraverso cui viene aumenta la concentrazione dell'isotopo 235 presente nell'uranio naturale. Ma in base alla concertazione raggiunte gli obiettivi cambiano. Il processo di arricchimento dell'uranio è uno dei punti cardine del conflitto tra Israele e Iran. 🔗 Leggi su Fanpage.it

