Quanti talenti nell’Under 21 azzurra… ma in troppi giocano all’estero

Quanti talenti sotto i 21 anni si nascondono nel nostro calcio? L’Italia vanta giovani promettenti, ma molti di loro scelgono l’estero, creando un problema evidente nel sistema. La Nazionale maggiore fatica a emergere con giocatori di qualità, nonostante gli sforzi delle giovanili e i successi ottenuti. È ora di riflettere: come possiamo valorizzare al meglio il talento italiano e invertire questa tendenza?

C'è un problema evidente nel calco italiano che si evidenzia ogni anno di più e che non riusciamo a risolvere: la Nazionale maggiore non riesce a esprimere giocatori di qualità, nonostante dalle squadre giovanili arrivino talenti nuovi e anche risultati importanti. L'ultimo esempio è l' Under 21 che Carmine Nunziata sta guidando agli Europei di categoria, qualificazione già ottenuta dopo le prime due vittorie e spareggio con la Spagna per la vittoria nel girone. Un gruppo di ragazzi che arriva dai successi con l'under 19 e l'under 20 e nel quale spicca un dato: quello che sei di questo gruppo stanno giocando o hanno giocato in club stranieri nonostante la giovanissima età.

