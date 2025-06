Quante posizioni guadagna Cobolli nel ranking ATP | il sogno top20 è possibile ad Halle!

Per guadagnare posizioni nel ranking ATP, Flavio Cobolli deve proseguire la sua corsa al di là dei quarti di finale, accumulando punti in modo consistente. Con un sogno di entrare tra i top 20 e un obiettivo di 232 punti, ogni vittoria e ogni torneo rappresentano un passo fondamentale verso questa ambizione. Solo così potrà scalare la classifica e realizzare il suo grande traguardo ad Halle.

Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale del torneo di singolare maschile dei Terra Wortmann Open 2025 di tennis: l’azzurro, che per far posto al torneo tedesco deve rinunciare ai 10 punti incassati a Roma, guadagna punti ma non posizioni nel ranking ATP. L’azzurro, che lunedì 16 giugno occupava la 24ma posizione in classifica, al momento conferma il piazzamento, pur salendo da quota 1970 a quota 2060. Per guadagnare posizioni, invece, Cobolli dovrà superare un altro turno: con le semifinali si porterebbe a quota 2160, al 20° posto virtuale. La corsa di Flavio Cobolli potrebbe continuare ancora: in caso di approdo in finale, poi, l’azzurro si porterebbe a quota 2290, guadagnando virtualmente la 18ma posizione, infine in caso di vittoria del torneo andrebbe a quota 2460, salendo al 17° posto virtuale. 🔗 Leggi su Oasport.it