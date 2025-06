Quante novità in casa OnePlus | aggiornamenti in rollout per sei dispositivi

Se siete appassionati di tecnologia e desiderate sempre il massimo dalle vostre periferiche, non potete perdere le ultime novità di casa OnePlus. Con aggiornamenti in rollout per sei dispositivi, tra cui OnePlus 13s, OnePlus 12, Nord 4, Nord CE4 Lite, OnePlus Open e OnePlus Pad 2, l'innovazione continua a migliorare l’esperienza utente. Scopriamo insieme tutte le novità che renderanno i tuoi device ancora più performanti e all’avanguardia.

Aggiornamenti in distribuzione per OnePlus 13s, OnePlus 12, Nord 4, Nord CE4 Lite, OnePlus Open e OnePlus Pad 2: ecco tutte le novità.

