Quando Mara Venier smascherò una truffa in diretta a Domenica In | Rispose a una domanda che non avevo fatto

Nel 1997, Mara Venier dimostrò tutta la sua intelligenza e prontezza di spirito smascherando in diretta a Domenica In una truffa milionaria ai danni della Rai. Ricordando quel momento iconico, Mara rivela come il suo team si affidò all'intuizione per cambiare le domande e salvare l'azienda da una frode che avrebbe potuto avere conseguenze devastanti. Continua a leggere e scopri i dettagli di questa straordinaria vicenda.

