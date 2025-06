Quando le elezioni del nuovo presidente del Coni? Orario programma tutti i candidati come funziona il voto

Il 26 giugno, il destino del Comitato Olimpico Italiano si deciderà con le elezioni per il nuovo presidente, un momento cruciale che plasmerà il quadriennio verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Tutti gli occhi sono puntati sugli 81 membri del Consiglio Nazionale, tra cui presidenti di federazioni, membri del CIO e altri rappresentanti di spicco. Ma come funziona il voto e quali sono i passaggi principali? Scopriamolo insieme.

Giovedì 26 giugno si svolgeranno le elezioni che decreteranno chi sarà il Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il quadriennio che culminerà con le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Saranno chiamati alle urne gli 81 membri del Consiglio Nazionale per il 2025-2028, tra cui figurano tutti i Presidenti delle Federazioni Sportive affiliate, i membri del CIO (Giovani Malagò, Ivo Ferriani e Federica Pellegrini), alcuni rappresentanti di atleti e tecnici, gli esponenti dei territori e delle discipline sportive associate. Si cerca il successore di Giovanni Malagò, alla guida del CONI dal 19 febbraio 2013 e che non ha potuto ricandidarsi a causa della normativa vigente. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando le elezioni del nuovo presidente del Coni? Orario, programma, tutti i candidati, come funziona il voto

