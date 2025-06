Quando gli straordinari nel pubblico impiego sono sempre retribuiti

Quando si parla di lavoro nel pubblico impiego, spesso emergono dubbi sulla retribuzione degli straordinari, specialmente durante i giorni festivi. La recente sentenza della Corte di Cassazione, con la decisione 13661/2025, chiarisce che il diritto al compenso per le ore di lavoro straordinario svolte in questi periodi è sempre riconosciuto e garantito. Questo importante pronunciamento rafforza la tutela dei lavoratori pubblici, sottolineando quanto siano più flessibili e tutelati di quanto si creda i loro rapporti contrattuali.

I rapporti di lavoro sono talvolta più flessibili di quanto si pensi, anche sul piano strettamente economico. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con una recente sentenza che ha l’utilità di fare il punto sul diritto al compenso per lavoro straordinario, svolto nei giorni festivi dal personale del pubblico impiego contrattualizzato. Con la sentenza 136612025 i giudici di piazza Cavour hanno infatti stabilito che la remunerazione delle ore in più di lavoro, rispetto al normale orario settimanale, è comunque dovuta al di là di un esplicito via libera del datore di lavoro. Se fai straordinario nei giorni festivi nel pubblico impiego, hai così diritto a essere pagato anche se il datore di lavoro non ti ha dato un’autorizzazione scritta, purché lui fosse a conoscenza e non ti abbia proibito di farlo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Quando gli straordinari nel pubblico impiego sono sempre retribuiti

