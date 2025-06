Quando finisce La volta buona | le parole di Caterina Balivo

Se ti chiedi quando finirà "La volta buona" di Caterina Balivo, sappi che la pausa estiva è ormai alle porte. La conduttrice stessa ha annunciato su Instagram che il programma si prenderà una meritata pausa prima di tornare a settembre. Ma quando termina esattamente questa stagione? Scopriamolo insieme e prepariamoci a tornare con nuove puntate ricche di sorprese!

Quando finisce La volta buona? Il programma di Caterina Balivo, come accade per tutti i format televisivi, si prenderà una pausa estiva. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice con un post su Instagram. Quando finisce La volta buona. L’estate è ormai arrivata e i programmi televisivi più famosi si preparano a chiudere i battenti per tornare a settembre. Fra questi c’è anche La volta buona, il format condotto da Caterina Balivo. Anche in questa stagione infatti la conduttrice ha accolto nel suo salotto tanti ospiti, fra interviste emozionanti, confessioni, ma anche momenti divertenti. La trasmissione ha ottenuto ottimi risultati ed è stata seguitissima dal pubblico televisivo che, ancora una volta, ha premiato la bravura e la genuinità di Caterina Balivo. 🔗 Leggi su Dilei.it