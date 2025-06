QS World University Rankings L’Università di Siena sale ancora nella classifica internazionale

L’Università di Siena continua a brillare nel panorama accademico internazionale, salendo ancora nella prestigiosa classifica QS World University Rankings. Con un balzo di circa 80 posizioni, l’Ateneo si colloca ora al 607° posto globale, dimostrando un impegno costante all’eccellenza e alla crescita. Anche quest’anno, Siena si conferma tra le università di alta qualità, confermando il suo ruolo di protagonista nel mondo accademico internazionale. Un traguardo che rafforza la reputazione dell’ateneo e apre nuove prospettive per studenti e ricercatori.

Arezzo, 19 giugno 2025 – L’Università di Siena sale per il terzo anno consecutivo nella classifica QS World University Rankings. L’Ateneo guadagna circa 80 posizioni e si colloca al posto 607 a livello globale, attestandosi nuovamente al di sopra della media dei 1500 migliori atenei di tutto il mondo esaminati da QS, vale a dire nel 40 percento delle università di tutti i continenti che possiedono gli standard per essere valutate. Anche rispetto al panorama italiano l’Università di Siena migliora la propria performance ed entra in “top 20”: si colloca infatti al 18° posto tra i soli 43 atenei nazionali considerati dalla classifica QS. 🔗 Leggi su Lanazione.it