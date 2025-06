QS World University Rankings 2026 Politecnico di Milano nella Top 100 mondiale | prima università italiana a raggiungere il traguardo

Il Politecnico di Milano si distingue ancora una volta, scrivendo una pagina storica nell’istruzione superiore italiana. Con il suo sorprendente 98° posto nel QS World University Rankings 2026, diventa la prima università italiana a entrare nella top 100 mondiale. Un traguardo che testimonia l’eccellenza e l’innovazione di questa istituzione, aprendo nuove prospettive per l’università italiana nel panorama internazionale.

