QS World University Rankings 2026 l’inarrestabile ascesa dell’università di Roma Tor Vergata

L’Università di Roma Tor Vergata si conferma protagonista tra le eccellenze accademiche mondiali, scalando posizioni e conquistando il secondo posto tra gli atenei italiani per studenti internazionali e l’ottava posizione nella classifica generale. La sua crescita continua a sorprendere, con performance di rilievo nel tasso di citazioni bibliometriche e nella classifica internazionale. Questo risultato testimonia il suo impegno nell’eccellenza e l’attrattiva crescente a livello globale.

