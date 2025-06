Q–Day la Querini Stampalia compie gli anni | un' intera giornata a ingresso gratuito

Il 21 giugno Venezia si trasforma in un palcoscenico di cultura e creatività: la Fondazione Querini Stampalia festeggia il suo compleanno con Q–Day / Art Night, una giornata di ingresso gratuito dalle 10 alle 22. Un’occasione imperdibile per esplorare mostre, workshop e performance, coinvolgendo grandi e piccoli in un’esperienza unica tra arte e innovazione. Venite a condividere questa festa di bellezza e scoperta, perché l’arte è il cuore pulsante della città.

