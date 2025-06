Putin svela la verità sulla NATO | non è mai stata una minaccia

Vladimir Putin scuote le acque della geopolitica con una dichiarazione sorprendente: la NATO non è mai stata una minaccia per la Russia. Questa presa di posizione, destinata a far discutere, mette in discussione decenni di retorica ufficiale e apre nuovi scenari nelle relazioni internazionali. Ma se la NATO non rappresenta più una minaccia, cosa ha spinto la Russia a giustificare le sue mosse militari? La risposta potrebbe cambiare tutto quello che pensavamo di sapere sulla crisi attuale.

Roma, 19 giu – Con una dichiarazione destinata a far discutere, Vladimir Putin ha affermato che il riarmo della NATO “ non rappresenta una minaccia per la Russia”. Un’affermazione che, se presa sul serio, sgretola trent’anni di retorica anti-occidentale e ribalta completamente la narrazione ufficiale del Cremlino. Ora la NATO non è più una minaccia. Se la NATO non è una minaccia, allora perché la Russia ha giustificato – ma soprattutto è stata giustificata – all’invasione dell’Ucraina, l’occupazione della Crimea e il riarmo del proprio confine occidentale con la necessità di “difendersi” dall’Occidente? La risposta è politica, prima che militare. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Putin svela la verità sulla NATO: non è (mai stata) una minaccia

