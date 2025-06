Putin spiragli di pace | Pronto a incontrare Zelensky ma a fine negoziati

In un clima di tensione e speranza, Putin apre uno spiraglio di pace con l’Ucraina, annunciando la sua disponibilità a incontrare Zelensky, ma solo a condizioni di negoziato concluso. Segnali di apertura dal Cremlino che potrebbero segnare una svolta nel conflitto, lasciando il mondo in attesa di sviluppi concreti. La diplomazia si rimette in moto: sarà questa l’occasione per avvicinare le parti e trovare una via d’uscita?

Segnali di apertura in quel del Cremlino, da dove il leader russo Vladimir Putin sembra voler tentare di placare le acque del conflitto con l'Ucraina. Iniziando la giornata con un appello al Presidente Usa, Donald Trump, ipotizzando un vis à vis che "sarebbe utile ma bisogna prepararlo", lo zar si è detto "pronto ad incontrare".

