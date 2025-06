Putin si ripropone mediatore per l’Iran ma va avanti contro Ucraina

Nel complesso scenario internazionale, Putin si presenta come mediatore per l’Iran, tentando di riacquistare protagonismo diplomatico, mentre allo stesso tempo prosegue le azioni contro l’Ucraina. Il Cremlino reinventa il proprio ruolo, lasciando trasparire nuove strategie in un contesto di tensione crescente. La scena si fa sempre più intricata, e le mosse di Mosca potrebbero ridisegnare gli equilibri geopolitici. Rimaniamo aggiornati sui prossimi sviluppi.

Il Cremlino torna in gioco. Putin incontra la stampa a Mosca e si ripropone come mediatore per l’Iran. E non indietreggia sull’Ucraina. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Putin si ripropone mediatore per l’Iran ma va avanti contro Ucraina

