La guerra in Ucraina, nonostante le aperture di Putin a negoziati, prosegue senza sosta, alimentata da una strategia di pressione e conquista. Mentre il mondo si concentra sul conflitto mediorientale, la Russia intensifica le sue operazioni, ampliando il controllo e infliggendo pesanti danni. La situazione rimane critica, con un equilibrio instabile e un futuro incerto: una crisi che richiede attenzione e azioni decise per evitare ulteriori escalation.

Complice l'attenzione della comunità internazionale tutta concentrata sul conflitto mediorientale, la Russia di Putin continua la sua poderosa – e indisturbata – offensiva lungo tutta la linea del fronte. Un'avanzata che ha portato alla conquista del villaggio di Novonikolaevka, nella regione di Donetsk, e che – come accade ormai da oltre tre anni – è stata accompagnata da pesanti bombardamenti su tutto il territorio ucraino. Una guerra che sembra lontana dall'epilogo, soprattutto a causa del crescente disimpegno americano, che da settimane rinuncia a fare pressioni sul Cremlino. Ma per Vladimir Putin, la guerra potrebbe concludersi da un momento all'altro, se anche Volodymyr Zelensky lo volesse.

