Putin | Pronto a una soluzione di lungo termine per l’Ucraina Altrimenti raggiungeremo i nostri obiettivi con l’esercito

Putin si mostra deciso a trovare una soluzione di lungo termine per l’Ucraina, ma solo quando le condizioni saranno favorevoli. Pronto a incontrare Zelensky, il leader russo preferisce attendere un accordo che metta fine al conflitto senza escalation verso l’Europa o la NATO. Intanto, le truppe avanzano quotidianamente, mentre la diplomazia internazionale cerca di evitare uno scontro globale. La scena politica è in fermento: cosa ci riserverà il futuro?

Vladimir Putin è pronto a incontrare Volodymyr Zelensky. Ma vuole farlo quando sarà il momento di un accordo per chiudere la guerra in Ucraina. Mentre le sue truppe avanzano ogni giorno. E lui non ha intenzione di attaccare l’Europa o la Nato. E sul conflitto tra Iran e Israele non vuole nemmeno sentir parlare dell’ipotesi di uccidere Alì Khamenei. Il presidente della Russia ha parlato in una conferenza stampa con le maggiori agenzie internazionali. E ha mandato segnali sul negoziato con Kiev. Pur rimanendo fermo sulla situazione sul campo. La conferenza stampa di Putin. Putin ha confermato di voler incontrare Zelensky. 🔗 Leggi su Open.online